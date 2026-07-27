В Отрадном обсудили развитие медицинской реабилитации с коллективом ФНКЦ МРиК ФМБА России

В районе Отрадное состоялась рабочая встреча представителей района с коллективом ФГБУ «ФНКЦ МРиК ФМБА России» — научно-клинического учреждения в сфере реабилитационной медицины и санаторно-курортного лечения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии