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НАШЕ ОТРАДНОЕ

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В Отрадном обсудили развитие медицинской реабилитации с коллективом ФНКЦ МРиК ФМБА России

В районе Отрадное состоялась рабочая встреча представителей района с коллективом ФГБУ «ФНКЦ МРиК ФМБА России» — научно-клинического учреждения в сфере реабилитационной медицины и санаторно-курортного лечения.

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