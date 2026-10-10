Киев нужно покинуть срочно: Баранчик объяснил, что будет дальше

В Киеве без электроэнергии остались не только жилые дома, но и Верховная рада. Столица Украины осталась без света.
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"Сатана там правит бал.....В угожденье Богу злата край на край встаёт войной. И людская кровь рекой по клинку течёт булата!" Это куплеты Мефистофеля. Пиндосы озолотились во время ВОВ, теперь опять нашли дураков воевать. Торговля оружием - самый доходный бизнес! Жуткое чувство смотреть на все эти разрушения. Выгодно это только пиндосам!
Точно, лучше херачить по западной украине, а там посмотрим дальше.
В Киеве много хороших людей. Но они бессильны противостоять бандеровским "эскадронам смерти". Так что терпеть придётся вместе с укротварями. Мне бы хотелось, чтоб накрыли Раду вместе с её обитателями. Ну и Зелю в "фюрербункере"... И правительственные кварталы в руинах порадовали бы. Очень разумно было бы размазать фешенебельные районы, элитные посёлки с их обитателями. В ответ за убийство мирных жителей РФ.
Не пора ли западную Украину "потревожить"? При возможном разделе территорий запад не нам восстанавливать. Нам востока и юга хватит на долго
Хм... то пишут, что в Киеве, из-за разрушения мостов встал автомобильный транспорт. Теперь наоборот, что из-за обесточивания метро, увеличился поток автотранспорта... вы-уж определитесь.