Медвежий угол
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Медвежий угол

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Киев нужно покинуть срочно: Баранчик объяснил, что будет дальше

Киев нужно покинуть срочно: Баранчик объяснил, что будет дальше

В Киеве без электроэнергии остались не только жилые дома, но и Верховная рада. Столица Украины осталась без света.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Мария
Мария

"Сатана там правит бал.....В угожденье Богу злата край на край встаёт войной. И людская кровь рекой по клинку течёт булата!" Это куплеты Мефистофеля. Пиндосы озолотились во время ВОВ, теперь опять нашли дураков воевать. Торговля оружием - самый доходный бизнес! Жуткое чувство смотреть на все эти разрушения. Выгодно это только пиндосам!

Профиль пользователя Владимир Петров
Владимир Петров

В Киеве много хороших людей. Но они бессильны противостоять бандеровским "эскадронам смерти". Так что терпеть придётся вместе с укротварями. Мне бы хотелось, чтоб накрыли Раду вместе с её обитателями. Ну и Зелю в "фюрербункере"... И правительственные кварталы в руинах порадовали бы. Очень разумно было бы размазать фешенебельные районы, элитные посёлки с их обитателями. В ответ за убийство мирных жителей РФ.