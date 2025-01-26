В споре о принадлежности Гренландии появилась Великобритания

Британия имеет право участвовать в сделке о продаже Гренландии согласно договору 1917 года, заявил экс-министр Дании по делам острова Том Хойем, напомнив о существующем договоре между США, Данией и Великобританией, в котором прописано преимущественное право Великобритании на выкуп Гренландии.
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