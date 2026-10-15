Судя по всему, довольно запутанная история с ограничением работы системы спутниковой связи «Старлинк» на территории Украины как минимум перестала быть столь острой для Киева.
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