В Красноярском крае начинается выдача охотничьих разрешений на весенне-летний сезон

С 1 апреля в Красноярском крае начинается прием заявок на весенне-летнюю охоту. Охотники могут подавать документы как через портал государственных услуг, так и непосредственно в министерстве природных ресурсов региона.
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