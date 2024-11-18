Десантники показали сеть подземных ходов на левом берегу Днепра

Российские военные продолжают уничтожать украинских боевиков на правом берегу Днепра. На левобережье наши бойцы оборудовали протяженную и сложную сеть подземных переходов, соединяющую ключевые точки обороны.
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