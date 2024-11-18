Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Десантники показали сеть подземных ходов на левом берегу Днепра

Десантники показали сеть подземных ходов на левом берегу Днепра

Российские военные продолжают уничтожать украинских боевиков на правом берегу Днепра. На левобережье наши бойцы оборудовали протяженную и сложную сеть подземных переходов, соединяющую ключевые точки обороны.

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