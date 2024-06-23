Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство двух местных жителей в Оренбургской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту покушения на убийство двух жителей города Орска 30 и 34-лет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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