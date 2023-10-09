Преимущества шугаринга

Шугаринг (или сахарная эпиляция) – очень распространённый способ удаления нежелательных волосков. Эту процедуру проводят следующим образом: специальную пасту на основе сахара наносят на кожу против роста волос, дожидаются, пока она подсохнет, и снимают получившуюся плёнку по росту волос.