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Преимущества шугаринга

Шугаринг (или сахарная эпиляция) – очень распространённый способ удаления нежелательных волосков. Эту процедуру проводят следующим образом: специальную пасту на основе сахара наносят на кожу против роста волос, дожидаются, пока она подсохнет, и снимают получившуюся плёнку по росту волос.

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