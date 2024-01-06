Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Америка может утратить ядерную триаду?

Америка может утратить ядерную триаду?

Программа разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35A Sentinel, которая реализуется в настоящий момент в интересах ВВС США, столкнулась с серьёзными и непредвиденными трудностями, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл в своем выступлении на онлайн-конференции, организованной «Центром новой американской безопасности».

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