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Рэперу Vacio вручили повестку в военкомат

Рэперу Vacio вручили повестку в военкомат

В настоящее время он отбывает очередной административный арест после «голой вечеринки». Ему вменили мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношенийУчастника «голой вечеринки» рэпера Vacio (Николая Васильева) отвезли в военкомат после 15 суток ареста.

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