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Деревья, которые стали легендой благодаря искусству, или Безмолвные «звёзды»

Деревья, которые стали легендой благодаря искусству, или Безмолвные «звёзды»

Кино, музыка и литература принесли славу миллионам, но не все эти знаменитости - люди. Иногда центром внимания могут стать герои, которые не произнесли ни единого слова, но само их присутствие определило дух произведения.

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