Деревья, которые стали легендой благодаря искусству, или Безмолвные «звёзды»

Кино, музыка и литература принесли славу миллионам, но не все эти знаменитости - люди. Иногда центром внимания могут стать герои, которые не произнесли ни единого слова, но само их присутствие определило дух произведения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии