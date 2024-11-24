В Москве впервые за неисправный автомобиль, убивший человека, осудили автомеханика

Он получил условный срок Первое уголовное дело по статье УК “Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекший по неосторожности смерть человека” рассмотрел столичный суд.
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