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Турпоток из России в страны БРИКС превысил доковидный уровень

Турпоток из России в страны БРИКС превысил доковидный уровень

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Число туристов из России, выехавших в страны БРИК по итогам 2023 года составило 3,7 млн человек и превысило показатели допандемийного 2019 года на 200 тысяч человек, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития.

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