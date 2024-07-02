Турпоток из России в страны БРИКС превысил доковидный уровень

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Число туристов из России, выехавших в страны БРИК по итогам 2023 года составило 3,7 млн человек и превысило показатели допандемийного 2019 года на 200 тысяч человек, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития.