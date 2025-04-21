Михеев: центр в Перу будет чинить вертолеты "Ми" стран Латинской Америки

Центр по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов марки "Ми" откроется в ближайшее время в Перу, он будет обслуживать российскую вертолетную технику стран Латинской Америки, заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.