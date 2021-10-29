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Нежный муссовый торт «Африканская ромашка» (подробный фоторецепт)

Нежный муссовый торт «Африканская ромашка» (подробный фоторецепт)

Хочу представить вашему вниманию очень вкусный торт с необычным названием «Африканская ромашка». Сверху на нем расположены шоколадные лепестки ромашки, вырезанные из коржей, а внутри очень нежное суфле с фруктами, маком и кусочками бисквита.

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