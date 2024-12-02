ГК «КОРТРОС» согласовала концепцию масштабного проекта

Федеральный девелопер ГК «КОРТРОС» согласовал с градостроительным советом Пермского края концепцию масштабного проекта комплексного развития территории (КРТ) микрорайона «Дом культуры железнодорожников» (ДКЖ) в Дзержинском районе.
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