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  • Николай Егоров
    А пускай немчура немчууру в задницу пялит !Шольц из Киева оп...
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ГК «КОРТРОС» согласовала концепцию масштабного проекта

Федеральный девелопер ГК «КОРТРОС» согласовал с градостроительным советом Пермского края концепцию масштабного проекта комплексного развития территории (КРТ) микрорайона «Дом культуры железнодорожников» (ДКЖ) в Дзержинском районе.

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