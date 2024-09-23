Huawei в своих ноутбуках следующего поколения откажется от Windows в пользу своей HarmonyOS

Huawei, похоже, готова отказаться от Windows в пользу операционной системы HarmonyOS. Глава Huawei Consumer Business Юй Чэндун (Yu Chengdong), более известный как Ричард Ю (Richard Yu), недавно сообщил, что ПК следующего поколения Huawei будут выпущены с предустановленным программным обеспечением HarmonyOS вместо Windows.