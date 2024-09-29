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Царьград

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Олигархи первыми почувствовали "ветер перемен": Россия меняет правила игры

Олигархи первыми почувствовали "ветер перемен": Россия меняет правила игры

Сбежавшие из России олигархи первыми почувствовали "ветер перемен" и начали подстраиваться под изменяемые Россией правила игры.

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Комментарии
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Николай ИВАНОВ
О каком возвращении может идти речь, все эти бандерлоги поддерживавшие террористическую украину должны быть лишены гражданства и их имущество конфисковано в пользу государства.
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14 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Всю пидрасню к стенке.
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13 час.
Ч
Чужестранка
И, хочу добавить, обновление в МО тоже новость приятная. Воры и коррупционеры чуть-чуть напряглись! &quot;Чуть-чуть&quot; потому что хорошая проверка только в МО.
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12 час.

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