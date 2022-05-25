Идеальная цель: Bayraktar оказались бессильны перед русской ПВО. Доказано на Украине

С начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины (то есть с 24 февраля) средства противовоздушной обороны (ПВО), которые использует Россия, уже уничтожили около 90 ударных турецких беспилотников Bayraktar, используемых ВСУ.
С начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины (то есть с 24 февраля) средства противовоздушной обороны (ПВО), которые использует Россия, уже уничтожили около 90 ударных турецких беспилотников Bayraktar, используемых ВСУ.
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