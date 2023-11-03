Оверчук: грустно присутствовать при закате цивилизации Европы

Global Look Press/Daniel Kalker/dpa Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил на сессии Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде, что грустно присутствовать при закате цивилизации Европы.
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