США под видом программ по мониторингу заболеваемости проводят исследования двойного назначения. Проекты Пентагона направлены, прежде всего, на изучение самых опасных видов патогенов, таких, как: сибирская язва, коронавирус, африканская чума, что может обернуться для человечества новой пандемией.
Гегемон стал токсичным.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
николай владимирович владимирович
Не пора ли правительству России, прислушаться к требованиям гегемона, и отдать США часть современных ракет типа Кинжал. И что бы ускорить поставки, отправить ракеты немедленно равными частями по всей территории США(собственным ходом).
Ответить
18 час.
нл
николай лебедев
У России есть что подарить Пентагону, причем с доставкой своим ходом-пусть кушают, не обляпаются.
Ответить
10 час.
Лев Сивохин
" Карфаген должен быть разрушен..." (Катон.) Такая же цель должна быть и у нас в отношении США.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии