Неспешный разговор

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Гегемон стал токсичным.

США под видом программ по мониторингу заболеваемости проводят исследования двойного назначения. Проекты Пентагона направлены, прежде всего, на изучение самых опасных видов патогенов, таких, как: сибирская язва, коронавирус, африканская чума, что может обернуться для человечества новой пандемией.

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Комментарии
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николай владимирович владимирович
Не пора ли правительству России, прислушаться к требованиям гегемона, и отдать США часть современных ракет типа Кинжал. И что бы ускорить поставки, отправить ракеты немедленно равными частями по всей территории США(собственным ходом).
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18 час.
нл
николай лебедев
У России есть что подарить Пентагону, причем с доставкой своим ходом-пусть кушают, не обляпаются.
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10 час.
Лев Сивохин
&quot; Карфаген должен быть разрушен...&quot; (Катон.) Такая же цель должна быть и у нас в отношении США.
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7 час.

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