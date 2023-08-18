Гегемон стал токсичным.

николай владимирович владимирович Не пора ли правительству России, прислушаться к требованиям гегемона, и отдать США часть современных ракет типа Кинжал. И что бы ускорить поставки, отправить ракеты немедленно равными частями по всей территории США(собственным ходом).

нл николай лебедев У России есть что подарить Пентагону, причем с доставкой своим ходом-пусть кушают, не обляпаются.