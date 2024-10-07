Будущие медики Державинского создали манекена для отработки навыков в травматологии и ортопедии

Студенты-медики Тамбовского государственного университета имени Державина представили новую разработку на Международной конференции "Симуляционное обучение в медицине: опыт, развитие, инновации "РОСОМЕД - 2024".
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