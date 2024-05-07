Боевики называют «линию Сырского» братской могилой: Карта специальной военной операции на Украине на 7 мая 2024 года Юлия СоколоваВторая линия обороны на Украине, по словам отступивших туда солдат, не заслуживает названия укрепления.
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