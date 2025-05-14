В Барнауле выступит Олег Майами со своей "бешеной энергетикой" и настоящими хитами

Его совместные синглы с Филиппом Киркоровым, NILETTO, Ольгой Бузовой и Лешей Свиком попали в сердца миллионов слушателей В Барнауле в клубе-ресторане "Фараон" 23 октября выступит певец и шоумен Олег Майами, чьи концерты – это всегда живой звук и невероятная энергия.