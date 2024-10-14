Правительство губернатора ХМАО Кухарука осталось без главного врача

Пост директора департамента здравоохранения в новом правительстве Югры остался вакантным. Это следует из представленного сегодня губернатором Русланом Кухаруком состава.
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