Культурная лиса, полярное сияние и феодосийский конь в пальто – мы собрали самые яркие новости из социальных сетей

Культурная лиса, полярное сияние и феодосийский конь в пальто – мы собрали самые яркие новости из социальных сетейЧто на этот раз привлекло внимание жителей Крыма – смотрите в нашем интернет-дайджесте @vesticrimeaЧитать подробнее+видео>>> .