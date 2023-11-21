BD: Анчелотти хочет продлить контракт с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может продлить соглашение с мадридским клубом. По информации Bernabeu Digital, итальянский специалист хочет продолжить работу в клубе, несмотря на договорённость со сборной Бразилии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии