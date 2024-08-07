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Дельфины и касатки «сдулись» из-за отходов

Дельфины и касатки «сдулись» из-за отходов

Британская туристическая фирма Thomas Cook совместно с благотворительной организацией Marine Conservation Society (Общество охраны морской среды) представили социальный проект, где изобразили спущенных и выброшенных на берег животных.

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