Три рязанские улицы остались без воды из-за аварии 27 декабря

Ограничения связаны с необходимостью проведения восстановительных работ на водопроводе. До 16:00 ресурса не будет на улице Вокзальная в домах №№ 97, 99, 101, на улице Первомайский проспект в доме № 63 и на площади Димитрова в домах №№ 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2.