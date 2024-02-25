Умер народный артист России Владимир Гуляев

vk.com/teatrkpo В возрасте 92 лет умер народный артист России, режиссер и актер Владимир Гуляев. Об этом сообщили в пресс-службе Коми-Пермяцкого драмтеатра, где на протяжении 30 лет он служил художественным руководителем.
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