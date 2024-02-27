Травля из-за веса, развод и новый мужчина: как сейчас живет Ольга Картункова

Юмористка и актриса Ольга Картункова прославилась благодаря участию в КВН. Она знаменита своим необыкновенным образом громкой и достаточно суровой женщины, которая может за себя постоять и даже в случае чего «дать сдачи» обидчику.
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