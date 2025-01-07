«Милан» взял Суперкубок Италии после камбэка с 0:2, Дыняк выронил смартфон на лед во время игры, расизм в адрес Винисиуса, Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» и другие новости

Лена Мисько 5 января на пресс-конференции после победы над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг позволил себе оскорбительные высказывания в адрес спортивных журналистов. Это уже не первый случай, когда глава тренерского штаба ХК СКА допускает в медийном пространстве субъективные замечания, дискредитирующие представителей спортивной прессы и их деятельность. Федерация спортивных журналистов России считает подобное поведение главного тренера ХК СКА недопустимым и неприемлемым. Надеемся, руководство КХЛ уже в ближайшее время даст соответствующую оценку недостойным высказываниям тренера петербургского СКА.

Лена Мисько Проблема в том, что дальше-то ничего не будет. Пожурят - и всё. Потому что, как мы знаем из "Скотного двора" Оруэлла, "все животные равны, но некоторые животные равнее других".