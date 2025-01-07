«Милан» взял Суперкубок Италии после камбэка с 0:2, Дыняк выронил смартфон на лед во время игры, расизм в адрес Винисиуса, Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» и другие новости

1. «Милан» взял Суперкубок Италии, отыгравшись с 0:2 в финале и забив три гола «Интеру» за тайм – 3:2! «Россонери» выиграли трофей впервые с 2016-го.
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Лена Мисько
5 января на пресс-конференции после победы над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг позволил себе оскорбительные высказывания в адрес спортивных журналистов. Это уже не первый случай, когда глава тренерского штаба ХК СКА допускает в медийном пространстве субъективные замечания, дискредитирующие представителей спортивной прессы и их деятельность. Федерация спортивных журналистов России считает подобное поведение главного тренера ХК СКА недопустимым и неприемлемым. Надеемся, руководство КХЛ уже в ближайшее время даст соответствующую оценку недостойным высказываниям тренера петербургского СКА.
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13 час.
Лена Мисько
Проблема в том, что дальше-то ничего не будет. Пожурят - и всё. Потому что, как мы знаем из "Скотного двора" Оруэлла, "все животные равны, но некоторые животные равнее других".
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13 час.
Лена Мисько
пить меньше надо там же написано: Отмечается, что 38-летний Ляпунов на тот момент был пьян и ничего не помнит. Он сообщил, что посадил друзей в такси, а дальше остался один и «все как в тумане». «Может, пошел в бар, может, нет. Я вообще не помню, что дальше происходило», – сказал Ляпунов.
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13 час.
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