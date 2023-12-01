Муж получил в наследство от матери квартиру и приличный долг, и теперь требует, чтобы жена шла работать: «Нам надо выплатить мамин кредит, чтобы не лишиться квартиры!»— …Работа – это вот прямо не мое! – усмехается тридцатидвухлетняя Людмила.
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