 Власти Кубани приступили к оценке ущерба от выброса мазута на побережье

Власти Кубани приступили к оценке ущерба от выброса мазута на побережьеПосле ликвидации последствий ЧС, объявленной из-за разлива мазута в море, власти региона оценят ущерб и заложат средства на восстановление в региональный бюджет.
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