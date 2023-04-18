Царьград

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Новые светофоры у детских садов и школ в Архангельске: где переход станет безопасным

Новые светофоры у детских садов и школ в Архангельске: где переход станет безопасным

К новому учебному году в Архангельске сделают безопасными дороги у школ и детских садов. Где модернизируют пешеходные переходыВ Архангельске за счет областного финансирования будет повышена безопасность на дорогах возле учреждений образования.

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