Новые светофоры у детских садов и школ в Архангельске: где переход станет безопасным

К новому учебному году в Архангельске сделают безопасными дороги у школ и детских садов. Где модернизируют пешеходные переходыВ Архангельске за счет областного финансирования будет повышена безопасность на дорогах возле учреждений образования.
К новому учебному году в Архангельске сделают безопасными дороги у школ и детских садов. Где модернизируют пешеходные переходыВ Архангельске за счет областного финансирования будет повышена безопасность на дорогах возле учреждений образования.
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