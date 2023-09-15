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Губанова, Михара, Ким Йе Лим, Миура, Сато, Дэвис и Смолкин, Фурнье-Бодри и Соренсен выступят на турнире Finlandia Trophy

Турнир серии ISU Challenger пройдет с 4 по 8 октября в финском Эспоо. В соревнованиях примут участие Анастасия Губанова, Маи Михара, Ринка Ватанабе, Ким Йе Лим, Алексия Паганини, Николай Мемола, Као Миура, Шун Сато, Ли Си Хен, Лукас Бричги.

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