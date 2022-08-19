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Польский генерал Самол: расширение НАТО не сможет повлиять на позицию России по Украине

Польский генерал Самол: расширение НАТО не сможет повлиять на позицию России по Украине

Директор Института военной стратегии Польши генерал Богуслав Самол проинформировал, что НАТО, даже после очередного его расширения, не может повлиять на позицию России по украинскому кризису, сообщает информационный портал "Военное обозрение".

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