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Последнее препятствие для завершения «Северного потока-2» отныне в прошлом

Последнее препятствие для завершения «Северного потока-2» отныне в прошлом

Датское энергетическое агентство (DEA) в ответ на запрос компании Nord Stream 2 AG одобрило достройку незавершённого участка газопровода «Северный поток-2» к юго-востоку от острова Борнхольм, находящейся в датской исключительной экономической зоне.

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