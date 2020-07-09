Последнее препятствие для завершения «Северного потока-2» отныне в прошлом

Датское энергетическое агентство (DEA) в ответ на запрос компании Nord Stream 2 AG одобрило достройку незавершённого участка газопровода «Северный поток-2» к юго-востоку от острова Борнхольм, находящейся в датской исключительной экономической зоне.
Датское энергетическое агентство (DEA) в ответ на запрос компании Nord Stream 2 AG одобрило достройку незавершённого участка газопровода «Северный поток-2» к юго-востоку от острова Борнхольм, находящейся в датской исключительной экономической зоне.
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