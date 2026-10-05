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Спички - не игрушка

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Урсула станет вестлихфюрером

Урсула станет вестлихфюрером

   Одним из самых ярких моментов визита китайского лидера Си Цзиньпина в Вашингтон стала сценка в коридоре Белого дома.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Всё правильно относительно «коллективной Урсулы» и эту "брюссельскую бюрократию" очень хорошо развернули англосаксы в сторону русофобии, объединяющей страны ЕС. Бриты только "провоцируют", янки "вышли из игры" (на время), а Германия и Франция несут на себе "экономику войны" на Украине против России. Такая вот борьба с конкурентами.
И что им остаётся - только милитаризация своей экономики без дешёвых энергоресурсов. Но это же только временно, а дальше нужно применять оружие, иначе рецессия и спад...

Профиль пользователя Олег Орлов
Олег Орлов

А зачем критиковать Трампа? Трамп прав в одном ... Лидер должен быть сильным по умолчанию... Само понятие- лидер, предполагает это... А вот в чем сила??? Брат... Сила в правде... Ну а шутки всегда имеют право на долю шутки...