Урсула станет вестлихфюрером

Одним из самых ярких моментов визита китайского лидера Си Цзиньпина в Вашингтон стала сценка в коридоре Белого дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК Сегодня выборы в ...
- ОЖ Совбез и Госдума ...
- AP Неолиберальная ре...
Всё правильно относительно «коллективной Урсулы» и эту "брюссельскую бюрократию" очень хорошо развернули англосаксы в сторону русофобии, объединяющей страны ЕС. Бриты только "провоцируют", янки "вышли из игры" (на время), а Германия и Франция несут на себе "экономику войны" на Украине против России. Такая вот борьба с конкурентами.
И что им остаётся - только милитаризация своей экономики без дешёвых энергоресурсов. Но это же только временно, а дальше нужно применять оружие, иначе рецессия и спад...
А зачем критиковать Трампа? Трамп прав в одном ... Лидер должен быть сильным по умолчанию... Само понятие- лидер, предполагает это... А вот в чем сила??? Брат... Сила в правде... Ну а шутки всегда имеют право на долю шутки...
Не пойму, как УМНЫЕ и ПРОСВЕЩЁННЫЕ народы Европы подчинились шалаве?!
Зуля Фондер-Швондер... Тьху на неё.
Ума нет - считай калека.
ГДЕ они только находят таких, как Урсула Фондерляйнша... Еще "фон" еще и "дер"... Шалава...
точнее не "Урсула станет ...", а её станут. ибо речь не о выборах, речь о назначениях. за которыми ... интересы глобального бабла.