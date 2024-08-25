Карпин о словах директора «Оренбурга» про судей: «Меня бы отстранили матчей на 10, скажи я даже половину. Действия непонятно зачем созданной ЭСК у всех вызывают смех»

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Напомним, после выездного матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ спортивный директор гостей Дмитрий Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.