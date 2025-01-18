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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ролан Гусев о Хвиче в «ПСЖ»: «Париж способен выиграть Лигу чемпионов. С их хозяевами, финансовой базой. Пора»

- Все правильно сделал? — Не о чем говорить, безусловно. Париж в ближайшее время способен выиграть Лигу чемпионов.

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