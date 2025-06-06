В Швейцарии указали на две роковые ошибки Зеленского. Без упоминания нацистских преступников не обошлось

Шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель раскритиковал президента Владимира Зеленского за его конфликт с Россией и неспособность прекратить гражданскую войну в ДНР и ЛНР, а также за установку памятников Степану Бандере на Украине.