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Царьград

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В Швейцарии указали на две роковые ошибки Зеленского. Без упоминания нацистских преступников не обошлось

В Швейцарии указали на две роковые ошибки Зеленского. Без упоминания нацистских преступников не обошлось

Шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель раскритиковал президента Владимира Зеленского за его конфликт с Россией и неспособность прекратить гражданскую войну в ДНР и ЛНР, а также за установку памятников Степану Бандере на Украине.

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