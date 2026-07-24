Достоинство падает: уровень тестостерона у мужчин снижается на 1% в год

О необычных проверках объявил Пентагон. У солдат будут измерять уровень тестостерона. По данным ученых, проблемы с этим гормоном испытывает все большее число мужчин во всем мире, причем, из года в год либидо снижается все быстрее.
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