Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 832 подписчика

Достоинство падает: уровень тестостерона у мужчин снижается на 1% в год

Достоинство падает: уровень тестостерона у мужчин снижается на 1% в год

О необычных проверках объявил Пентагон. У солдат будут измерять уровень тестостерона. По данным ученых, проблемы с этим гормоном испытывает все большее число мужчин во всем мире, причем, из года в год либидо снижается все быстрее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии