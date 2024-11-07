Андрей Воробьев: опыт Подмосковья учтут при реформировании местного самоуправления в России

Законодательные изменения в сфере местного самоуправления, разрабатываемые в Госдуме, учтут опыт Московской области, которая одной из первых в России перешла на одноуровневую систему муниципального управления.
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