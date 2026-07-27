Пейтон Уотсон может принять квалификационное предложение «Денвера» на 6,5 млн долларов

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, ограниченно свободный агент « Денвера » Пейтон Уотсон рассматривает возможность отыграть предстоящий сезон по квалификационному предложению на 6,5 млн долларов с намерением следующим летом стать неограниченно свободным агентом.
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