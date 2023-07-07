Александр Волкановски: «Добьюсь реванша с Махачевым и завоюю второй пояс. Буду править в двух дивизионах»

«Я хочу быть активным, добьюсь реванша [с Исламом Махачевым] и завоюю второй пояс. Буду править в двух дивизионах, это я вам обещаю», – сказал чемпион UFC Александр Волкановски.
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