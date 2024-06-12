Эксперты рассказали, как защититься от укусов насекомых и предотвратить их последствия

Укусы могут вызывать не только дискомфорт, но и серьезные аллергические реакции.С приходом теплых дней многие из нас отправляются на природу, где сталкиваются с неприятными укусами комаров, мошек и других насекомых.
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