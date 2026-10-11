Сенатор Карасин назвал удары ВСУ предвестниками скорого конца киевского режима.Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что удары ВСУ по ряду районов и городов, включая атаки на инфраструктуру русских компаний, — предвестники скорого конца режима Владимира Зеленского.
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