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Царьград

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Сенатор Карасин: удары ВСУ – предвестники конца режима Зеленского

Сенатор Карасин: удары ВСУ – предвестники конца режима Зеленского

Сенатор Карасин назвал удары ВСУ предвестниками скорого конца киевского режима.Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что удары ВСУ по ряду районов и городов, включая атаки на инфраструктуру русских компаний, — предвестники скорого конца режима Владимира Зеленского.

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