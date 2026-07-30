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Битва

Смотрю  на  все  эти  войны  дронов  и вспоминаю рассказ  Роберта Шекли "Битва". Кто его  не  знает, прочитайте  отрывок, и  сразу поймёте, почему  мне  этот рассказ постоянно  вспоминается.

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