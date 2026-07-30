Смотрю на все эти войны дронов и вспоминаю рассказ Роберта Шекли "Битва". Кто его не знает, прочитайте отрывок, и сразу поймёте, почему мне этот рассказ постоянно вспоминается.
Битва
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Смотрю на все эти войны дронов и вспоминаю рассказ Роберта Шекли "Битва". Кто его не знает, прочитайте отрывок, и сразу поймёте, почему мне этот рассказ постоянно вспоминается.
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