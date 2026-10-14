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Аргументы и Факты

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Врачи рассказали, когда одышка после подъема по лестнице может быть опасна

Врачи рассказали, когда одышка после подъема по лестнице может быть опасна

Если после подъема всего на один лестничный пролет становится трудно дышать, это не обязательно говорит о проблемах со здоровьем.

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